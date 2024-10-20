Армия Израиля рассказала о ближних боях с "Хезболлой" в Ливане, и об уничтоженных целях

Израильские военные в ходе наземной операции на юге Ливана вступили с боевиками организации "Хезболла" в ближние бои, и нанесли противнику значительные потери в живой силе. Также удалось ликвидировать пусковые установки и другую технику террористов.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Армию обороны Израиля ( ЦАХАЛ ).

В заявлении израильского военного ведомства отмечается, что ЦАХАЛ продолжает оперативную наземную деятельность в южной части Ливана, и работает "над демонтажем объектов террористической инфраструктуры "Хезболлы", устранением террористов и конфискацией обнаруженного оружия".

Израильская сторона информирует, что во время нескольких различных боев военные уничтожили боевиков "в ближнем столкновении".

Так, в ЦАХАЛ рассказали, что удалось ликвидировать "более 65 террористов "Хезболлы" на юге Ливана".

"А также (военные ЦАХАЛ) нанесли удары по десяткам террористических целей "Хезболлы", включая очаги террористов, пусковые установки, направленные против израильских гражданских лиц, и объекты террористической инфраструктуры", - говорится в заявлении израильской армии.

Израильские военные во время операции в Ливане (фото: IDFANC.activetrail.biz)

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Видео от ЦАХАЛ об ударах израильской армии в Ливане

Кроме того, в Армии обороны Израиля проинформировали, что за минувшие сутки военные нанесли около 175 ударов по объектам боевиков в Секторе Газа и Ливане.

"Среди пораженных целей были склады оружия, пусковые ямы и объекты террористической инфраструктуры, принадлежащие террористическим организациям ХАМАС и "Хезболла"", - добавили в ЦАХАЛ.