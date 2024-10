Армия Израиля рассказала о ближних боях с "Хезболлой" в Ливане, и об уничтоженных целях

В заявлении израильского военного ведомства отмечается, что ЦАХАЛ продолжает оперативную наземную деятельность в южной части Ливана, и работает "над демонтажем объектов террористической инфраструктуры "Хезболлы", устранением террористов и конфискацией обнаруженного оружия".

Израильская сторона информирует, что во время нескольких различных боев военные уничтожили боевиков "в ближнем столкновении".

Так, в ЦАХАЛ рассказали, что удалось ликвидировать "более 65 террористов "Хезболлы" на юге Ливана".

"А также (военные ЦАХАЛ) нанесли удары по десяткам террористических целей "Хезболлы", включая очаги террористов, пусковые установки, направленные против израильских гражданских лиц, и объекты террористической инфраструктуры", - говорится в заявлении израильской армии.

Израильские военные во время операции в Ливане (фото: IDFANC.activetrail.biz)