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Армія Ізраїлю оприлюднила кількість втрачених солдат у Лівані

Фото: Ізраїль втрачає солдат під час операції у Лівані (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Впродовж 7 жовтня армія Ізраїлю зазнала втрат у наземній військовій операції на території Лівану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що військово-повітряні сили Ізраїлю здійснюють масовані бомбардування цілей "Хезболли" на півдні Лівану.

За добу 7 жовтня у бойових діях загинули двоє ізраїльських солдатів. Загальна кількість загиблих військових під час операції у Лівані зросла до 11 осіб.

За даними ЦАХАЛ, на ізраїльську територію в понеділок потрапили близько 190 снарядів. Поранено щонайменше 12 осіб.

Загострення на Близькому Сході

З 1 жовтня армія оборони Ізраїлю проводить наземну військову операцію на території південного Лівану. Приводом стали регулярні обстріли бойовиками "Хезболла" північних районів Ізраїлю.

Ввечері 7 жовтня військово-повітряні сили Ізраїлю завдали ударів по штаб-квартирі розвідки "Хезболли" у Бейруті. Загалом ЦАХАЛ уразила понад 70 об'єктів терористів.

Станом на 5 жовтня, з моменту початку операції, ізраїльська армія знищила 2000 цілей та 440 ліванських терористів.

Докладніше про військову операцію - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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