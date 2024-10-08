Армия Израиля обнародовала число погибших солдат в Ливане

Отмечается, что военно-воздушные силы Израиля осуществляют массированные бомбардировки целей "Хезболлы" на юге Ливана.

За сутки 7 октября в боевых действиях погибли двое израильских солдат. Общее число погибших военных в ходе операции в Ливане возросло до 11 человек.

По данным ЦАХАЛ, на израильскую территорию в понедельник попали около 190 снарядов. Ранены по меньшей мере 12 человек.