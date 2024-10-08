ЦАХАЛ заявив про ліквідацію голови логістичного штабу "Хезболли" у Бейруті

Ізраїльський авіаудар по Бейруту призвів до загибелі Сухайла Хусейна Хусейні, голови штабу матеріально-технічного забезпечення "Хезболли". Він був ключовою фігурою в логістиці та розподілі бюджету різних підрозділів організації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

За даними ЦАХАЛу, Хусейні також був членом Ради джихаду "Хезболли", її вищого військового органу. Він відігравав важливу роль у постачанні зброї з Ірану і розподілі сучасного озброєння між підрозділами угруповання. Хусейні був відповідальний за фінансування та управління логістикою "Хезболли", зокрема за координацію терористичних атак проти Ізраїлю з Лівану і Сирії. Серед його завдань також було керівництво науково-дослідним відділом, що займається розробкою високоточних ракет.