Армія Ізраїлю невдовзі перейде до наступного етапу операцій на півночі Гази, - Галлант

За словами Галланта, ЦАХАЛ переходить від того, що називалось "фазою інтенсивного маневрування війни» до "різних типів спеціальних операцій".

"Ми близькі до наступної фази на півночі, включаючи місто Газа", - каже Галлант.

Пізніше він уточнив, що перехід до наступної фази операції розпочнеться "незабаром".

Водночас ЦАХАЛ заявив, що завершив демонтаж "військової структури" ХАМАС на півночі сектора Газа.

У центральній частині Гази та на півдні країни тривають інтенсивні бої.

Війна Ізраїлю з ХАМАС

Бойовики ХАМАСу 7 жовтня вторглися в Ізраїль. Терористи почали вбивати і викрадати як військових, так і цивільних людей. Незабаром Ізраїль оголосив операцію "Залізні мечі" і обстрілював місця терористів у Секторі Газа.

24 листопада між Ізраїлем та бойовиками почалося тимчасове перемир'я для звільнення полонених, тоді посередником виступив Катар. Вже 1 грудня бойові дії було відновлено, як стверджує Ізраїль, через порушення умов перемир'я з боку ХАМАСу.

20 грудня Ізраїль запропонував палестинцям знову укласти перемир'я терміном на тиждень. При цьому ХАМАС відкинув пропозицію.

Нещодавно стало відомо, що Армія Ізраїлю виведе частину своїх бригад із Сектору Газа. Такі дії зумовлені успішним перехопленням контролю у регіоні.

У той же час прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху назвав три умови, які мають бути виконані для закінчення війни проти палестинських бойовиків ХАМАС у Секторі Газа.

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