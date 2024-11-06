Армія Ізраїлю ліквідувала склади "Хезболли" у Сирії

Нещодавно Армія оборони Ізраїлю за допомогою розвідданих, вдарила по складах зброї, що використовуються підрозділом боєприпасів "Хезболли" в районі міста Аль-Кусейр у Сирії.

Це підрозділ угруповання відповідає за зберігання зброї в Лівані та нещодавно розширив свою діяльність у Сирії в зазначеному районі біля сирійсько-ліванського кордону.

Це ще один приклад того, як "Хезболла" створює логістичну інфраструктуру для передачі зброї з Сирії до Лівану контрабандними шляхами.

Сирійське державне телебачення повідомило, що у вівторок ізраїльська авіація завдала удару по промисловій зоні та деяких житлових будинках у місті Кусайр в Хомсі.

Також сирійські державні ЗМІ повідомили, що в провінції Хомс у Сирії пролунав вибух, який стався внаслідок зіткнення та збиття ворожого безпілотника. У повідомленні не наводиться жодних подробиць про завдану безпілотником шкоду.