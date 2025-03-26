Армия Израиля ликвидировала командира противотанкового подразделения "Хезболлы"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Отмечается, что в ночь на понедельник, 24 марта, израильские военные атаковали район города Набатия на юге Ливана. Во время удара был ликвидирован Хасан Камал Халави - командир противотанкового подразделения "Хезболлы".

"Во время войны Халави был ответственным за многочисленные террористические атаки против Государства Израиль. Он способствовал передвижению боевиков и поставкам оружия на юг Ливана. В последние месяцы Халави продолжал заниматься террористической деятельностью против израильского гражданского населения", - говорится в сообщении.

В ЦАХАЛ отметили, что террористическая деятельность Хасана Камаля Халави представляла угрозу для Государства Израиль и его граждан.

Инцидент в Сирии

Утром во вторник, 25 марта, израильские военные идентифицировали нескольких террористов, которые открыли по ним огонь на юге Сирии.

Солдаты открыли ответный огонь, и ЦАХАЛ нанесла удар по террористам. Попадания были идентифицированы.