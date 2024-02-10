Армія Ізраїлю готує велику операцію на півдні Сектору Газа

Зазначається, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху доручив армії надати план евакуації населення та знищення батальйонів бойовиків руху ХАМАС.

"Неможливо досягти мети війни зі знищення ХАМАСу, залишивши їх чотири батальйони в Рафаху. З іншого боку, очевидно, що масштабна операція в Рафаху вимагає евакуації мирного населення із зон бойових дій", - заявили в канцелярії прем'єра Ізраїлю.

За даними видання, в районі Рафаха ховаються понад 1,3 млн палестинців, які евакуювалися з північної частини сектору Газа під час настання ізраїльської армії. Багато хто живе у наметових таборах, чи притулках ООН.

Підготовка угоди про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС

Міністерство закордонних справ Катару 1 лютого повідомило, що ХАМАС дав свою попередню згоду на припинення вогню та угоду про звільнення заручників. Напередодні радник із національної безпеки США Джейк Салліван та міністр стратегічних справ Ізраїлю Рон Дермер обговорили угоду, яка дозволяє звільнити 136 заручників.

За даними ЗМІ, угода передбачає звільнення ХАМАС спочатку цивільних осіб, захоплених 7 жовтня 2023 року, а вже потім солдатів ЦАХАЛ та повернення тіл загиблих заручників.

Очікується, що Ізраїль також звільнить палестинських ув'язнених з-поміж співробітників служб безпеки. Цього разу, однак, очікується, що їхня кількість буде більшою і включатиме терористів "з кров'ю на руках". Перемир'я триватиме набагато довше, ніж попередня тижнева пауза.

Додамо, що у листопаді в результаті переговорів щодо обміну заручниками бойовики ХАМАС звільнили близько 120 осіб, а Ізраїль звільнив групу палестинських ув'язнених. Проте згодом сторони відновили активні бойові дії у регіоні.

Потім Сили оборони Ізраїлю розпочали новий великий наступ на західну частину Хан-Юніс на півдні сектора Газа. Операція супроводжується масштабними бойовими діями.