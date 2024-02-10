Армия Израиля готовит крупную операцию на юге Сектора Газа

Отмечается, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил армии предоставить план по эвакуации населения и уничтожении батальонов боевиков движения ХАМАС.

"Невозможно достичь цели войны по уничтожению ХАМАСа, оставив их четыре батальона в Рафахе. С другой стороны, очевидно, что масштабная операция в Рафахе требует эвакуации мирного населения из зон боевых действий", - заявили в канцелярии премьера Израиля.

По данным издания, в районе Рафаха укрываются больше 1,3 млн палестинцев, которые эвакуировались с северной части сектора Газа в ходе наступления израильской армии. Многие живут в палаточных лагерях, или приютах ООН.

Подготовка соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС

Министерство иностранных дел Катара 1 февраля сообщило, что ХАМАС дал свое предварительное согласие на прекращение огня и соглашение об освобождении заложников. Накануне советник по национальной безопасности США Джейк Салливан и министр стратегических дел Израиля Рон Дермер обсудили соглашение, позволяющее освободить 136 заложников.

По данным СМИ, соглашение предусматривает освобождение ХАМАС сначала гражданских лиц, захваченных 7 октября 2023 года, а уже потом солдат ЦАХАЛ и возвращение тел погибших заложников.

Ожидается, что Израиль также освободит палестинских заключенных из числа сотрудников служб безопасности. На этот раз, однако, ожидается, что их количество будет больше и будет включать террористов "с кровью на руках". Перемирие продлится гораздо дольше, чем предыдущая недельная пауза.

Добавим, что в ноябре в результате переговоров по обмену заложниками боевики ХАМАС освободили около 120 человек, а Израиль освободил группу палестинских заключенных. Однако впоследствии стороны возобновили активные боевые действия в регионе.

Затем Силы обороны Израиля начали новое большое наступление на западную часть Хан-Юнис на юге сектора Газа. Операция сопровождается масштабными боевыми действиями.