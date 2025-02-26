Армія Ізраїлю атакувала військові об'єкти на півдні Сирії

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала ударів по "військових цілях" на півдні Сирії. Зокрема були атаковані склади зі зброєю, що становили небезпеку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ЦАХАЛ і видання The Times of Israel.
Військові зазначили, що впродовж останніх кількох годин Ізраїль завдав ударів по військових об'єктах на півдні Сирії, серед яких були командні центри та численні об'єкти зі зброєю.
"Присутність військових сил і засобів у південній частині Сирії становить загрозу для громадян Ізраїлю. ЦАХАЛ буде продовжувати діяти з метою усунення будь-якої загрози для громадян Держави Ізраїль", - йдеться у повідомленні.
Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац підтвердив удари по південній Сирії після повідомлень про вибухи у кількох районах на південь від Дамаска. Він попередив, що Ізраїль "не допустить, щоб південь Сирії перетворився на південь Лівану".
Атак було завдано після того, як кілька ізраїльських чиновників, зокрема прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу, останніми днями зажадали демілітаризації півдня Сирії та попередили, що Ізраїль не допустить просування сирійської армії на південь від Дамаска.
"Ми не будемо ставити під загрозу безпеку наших громадян. Будь-яка спроба сил сирійського режиму і терористичних організацій країни закріпитися в зоні безпеки на півдні Сирії, буде зустрінута вогнем", - зазначив Кац.
На початку грудня минулого року повстанці угруповання "Хаят Тахрір Аль-Шам" захопили ключові міста країни та столицю Дамаск і повалили режим Башара Асада у Сирії. Диктатор з сім'єю евакуювався в Росію.
Армія Ізраїлю відразу ж завдала інтенсивних ударів по місцях дислокації зброї на теренах Сирії. Метою було не допустити потрапляння стратегічних запасів до рук ворожих Ізраїлю ісламіських груп.
Також ізраїльська армія знищила сирійський військовий флот, щоб усунути загрози для своєї країни.
Минулого тижня ЦАХАЛ атакувала російську авіабазу Хмеймім у Сирії. Приводом стала партія зброї для терористів угруповання "Хезболла", яку розвантажили на летовищі.
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