Армія Ізраїлю атакувала виробництво стратегічної зброї "Хезболли" у Лівані

Перемир'я між Ізраїлем та угрупованням "Хезболла"

Минулого року ізраїльська армія ліквідувала практично всіх лідерів ліванського угруповання "Хезболла". Наприкінці вересня військові Ізраїлю почали наземну військову операцію проти бойовиків на півдні Лівану.

27 листопада між Ізраїлем та "Хезболлою" офіційно запрацювало перемир'я. Згідно з укладеною раніше угодою, ізраїльтяни впродовж 60 днів виводять свої війська з Лівану, а регулярна армія країни бере під контроль територію на півдні країни, щоб бойовики не повернулися в ці райони.

Однак де-факто перемир'я неодноразово порушувалося через дії "Хезболли" та запобіжні заходи ЦАХАЛ.

У лютому Ізраїль анонсував виведення своїх військ з півдня Лівану, але збереже їхню присутність на п'яти стратегічних позиціях.

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