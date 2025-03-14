Армия Израиля атаковала производство стратегического оружия "Хезболлы" в Ливане

Перемирие между Израилем и группировкой "Хезболла"

В прошлом году израильская армия ликвидировала практически всех лидеров ливанской группировки "Хезболла". В конце сентября военные Израиля начали наземную военную операцию против боевиков на юге Ливана.

27 ноября между Израилем и "Хезболлой" официально заработало перемирие. Согласно заключенному ранее соглашению, израильтяне в течение 60 дней выводят свои войска из Ливана, а регулярная армия страны берет под контроль территорию на юге страны, чтобы боевики не вернулись в эти районы.

Однако де-факто перемирие неоднократно нарушалось из-за действий "Хезболлы" и мер предосторожности ЦАХАЛ.

В феврале Израиль анонсировал вывод своих войск с юга Ливана, но сохранит их присутствие на пяти стратегических позициях.

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