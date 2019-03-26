Армия Израиля засекла запуск ракеты из сектора Газа

Армия обороны Израиля во вторник вечером, 26 марта, засекла запуск ракеты из сектора Газа. Об этом сообщила армия Израиля.

Сообщается о срабатывании на юге Израиля сирен воздушной тревоги.

Напомним, представители палестинского движения ХАМАС при посредничестве Египта договорились с Израилем о прекращении огня на границе с сектором Газа.

Ранее ночь на воскресенье, 24 марта, ракета с территории Сектора газа попала в жилой дом в израильском поселении Мишмерет. В результате пострадали семь человек.

26 марта сообщалось, что армия обороны Израиля применила истребители для атаки 15 объектов палестинского движения ХАМАС на севере сектора Газа. В израильской армии отметили, что атака была осуществлена в ответ на обстрел израильской территории.

Так, истребители атаковали военный комплекс ХАМАС в Бейт-Хануне и принадлежащий организации "Палестинский исламский джихад" комплекс в Бейт-Лахии.