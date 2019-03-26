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Армия Израиля засекла запуск ракеты из сектора Газа


На юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги

Армия обороны Израиля во вторник вечером, 26 марта, засекла запуск ракеты из сектора Газа. Об этом сообщила армия Израиля.

Сообщается о срабатывании на юге Израиля сирен воздушной тревоги.

Напомним, представители палестинского движения ХАМАС  при посредничестве Египта договорились с Израилем о прекращении огня на границе с сектором Газа.

Ранее ночь на воскресенье, 24 марта, ракета с территории Сектора газа попала в жилой дом в израильском поселении Мишмерет. В результате пострадали семь человек.

26 марта сообщалось, что армия обороны Израиля применила истребители для атаки 15 объектов палестинского движения ХАМАС на севере сектора Газа. В израильской армии отметили, что атака была осуществлена в ответ на обстрел израильской территории.

Так, истребители атаковали военный комплекс ХАМАС в Бейт-Хануне и принадлежащий организации "Палестинский исламский джихад" комплекс в Бейт-Лахии.

 

 

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