Армія Ізраїлю знищила бункер терористів на півдні Гази

Ізраїльські ВПС знищили підземну інфраструктуру ХАМАС в Хан Юнісі, на півдні сектора Гази. Перед цим військові нанесли удари по домівках командирів угруповання.

Про це повідомляє прес-служба ЦАХАЛ .

Цей бункер, вхід в який вів з житлового будинку, розташовувався в безпосередній близькості від дитячого садка (29 метрів) і мечеті (60 метрів).

Нагадаємо, угруповання ХАМАС і" Ісламський джихад " за час ескалації конфлікту випустили по Ізраїлю більше трьох тисяч ракет. Після нетривалого затишшя обстріли з Гази поновилися.

Глава Міноборони Ізраїлю Бені Ганц заявив, що угруповання ХАМАС збанкрутувало, а її доктрина "підземної битви" провалилася. Однак армія Ізраїлю повинна бути напоготові, очікується продовження боїв.