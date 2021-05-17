Армія Ізраїлю знищила бункер терористів на півдні Гази
Ізраїльські ВПС знищили підземну інфраструктуру ХАМАС в Хан Юнісі, на півдні сектора Гази. Перед цим військові нанесли удари по домівках командирів угруповання.
Про це повідомляє прес-служба ЦАХАЛ.
Цей бункер, вхід в який вів з житлового будинку, розташовувався в безпосередній близькості від дитячого садка (29 метрів) і мечеті (60 метрів).
במהלך הלילה, תקפו מטוסי קרב פיר מנהרה השייך לארגון הטרור חמאס בדרום רצועת עזה. פיר המנהרה נמצא סמוך לגן ילדים ומסגד ומוכיח פעם נוספת כיצד ארגון הטרור חמאס ממקם במכוון את נכסיו הצבאיים בלב האוכלוסייה האזרחית pic.twitter.com/706lJDghda— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 17, 2021
Нагадаємо, угруповання ХАМАС і" Ісламський джихад " за час ескалації конфлікту випустили по Ізраїлю більше трьох тисяч ракет. Після нетривалого затишшя обстріли з Гази поновилися.
Глава Міноборони Ізраїлю Бені Ганц заявив, що угруповання ХАМАС збанкрутувало, а її доктрина "підземної битви" провалилася. Однак армія Ізраїлю повинна бути напоготові, очікується продовження боїв.