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Армія Ізраїлю знищила бункер терористів на півдні Гази

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Сектор Газа, Понеділок 17 травня 2021 08:06
Армія Ізраїлю знищила бункер терористів на півдні Гази Фото: Ізраїль завдав ударів по підземній інфраструктурі ХАМАС (twitter com TamerMisshal)
Автор: Артур Родивилов

Ізраїльські ВПС знищили підземну інфраструктуру ХАМАС в Хан Юнісі, на півдні сектора Гази. Перед цим військові нанесли удари по домівках командирів угруповання.

Про це повідомляє прес-служба ЦАХАЛ.

Цей бункер, вхід в який вів з житлового будинку, розташовувався в безпосередній близькості від дитячого садка (29 метрів) і мечеті (60 метрів).

Нагадаємо, угруповання ХАМАС і" Ісламський джихад " за час ескалації конфлікту випустили по Ізраїлю більше трьох тисяч ракет. Після нетривалого затишшя обстріли з Гази поновилися.

Глава Міноборони Ізраїлю Бені Ганц заявив, що угруповання ХАМАС збанкрутувало, а її доктрина "підземної битви" провалилася. Однак армія Ізраїлю повинна бути напоготові, очікується продовження боїв.

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