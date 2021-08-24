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Армия Израиля ударила по производству оружия ХАМАС после провокаций

Автор: Артур Родивилов

Армия Израиля сообщила о нанесении ударов по нескольким целям в секторе Газа в ответ на запуск воздушных шаров с зажигательными устройствами на израильскую территорию. Израиль заявил, что будет противодействовать террористической деятельности из Газы.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter ЦАХАЛ.

Все лето ХАМАС отправляет воздушные шары со взрывчаткой из Газы в Израиль.

"В ответ на возобновившиеся атаки ХАМАСА мы нанесли удар по производству оружия, установке для запуска ракет и входам в тоннели в Газе. Мы продолжим решительно противодействовать всей террористической деятельности из Газы", - сообщила армия Израиля.

Напомним, 16 августа в сторону Израиля вновь начались обстрелы, выпущена первая ракета из сектора Газа. Сирена раздалась в Сдероте.

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