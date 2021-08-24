Армия Израиля ударила по производству оружия ХАМАС после провокаций

Армия Израиля сообщила о нанесении ударов по нескольким целям в секторе Газа в ответ на запуск воздушных шаров с зажигательными устройствами на израильскую территорию. Израиль заявил, что будет противодействовать террористической деятельности из Газы.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter ЦАХАЛ.

Все лето ХАМАС отправляет воздушные шары со взрывчаткой из Газы в Израиль. "В ответ на возобновившиеся атаки ХАМАСА мы нанесли удар по производству оружия, установке для запуска ракет и входам в тоннели в Газе. Мы продолжим решительно противодействовать всей террористической деятельности из Газы", - сообщила армия Израиля. Footage of one of the IDF strikes in Khan Younis, southern Gaza this evening. pic.twitter.com/CQgCtZtaGj — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) August 23, 2021