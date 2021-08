Армия Израиля ударила по производству оружия ХАМАС после провокаций

Все лето ХАМАС отправляет воздушные шары со взрывчаткой из Газы в Израиль.

"В ответ на возобновившиеся атаки ХАМАСА мы нанесли удар по производству оружия, установке для запуска ракет и входам в тоннели в Газе. Мы продолжим решительно противодействовать всей террористической деятельности из Газы", - сообщила армия Израиля.

Footage of one of the IDF strikes in Khan Younis, southern Gaza this evening. pic.twitter.com/CQgCtZtaGj