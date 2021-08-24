Армія Ізраїлю вдарила по виробництву зброї ХАМАС після провокацій
Армія Ізраїлю повідомила про нанесення ударів по декількох цілях в секторі Газа у відповідь на запуск повітряних куль із запальними пристроями на ізраїльську територію. Ізраїль заявив, що буде протидіяти терористичній діяльності з Гази.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter ЦАХАЛ.
Все літо ХАМАС відправляє повітряні кулі з вибухівкою з Гази в Ізраїль.
"У відповідь атаки ХАМАСу, що поновилися, ми завдали удару по виробництву зброї, установці для запуску ракет і входів в тунелі в Газі. Ми продовжимо рішуче протидіяти всій терористичній діяльності з Гази", - повідомила армія Ізраїлю.
Footage of one of the IDF strikes in Khan Younis, southern Gaza this evening. pic.twitter.com/CQgCtZtaGj— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) August 23, 2021
Нагадаємо, 16 серпня у бік Ізраїлю знову почалися обстріли, випущена перша ракета з сектора Газа. Сирена пролунала в Сдероті.