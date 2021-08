Армія Ізраїлю вдарила по виробництву зброї ХАМАС після провокацій

Все літо ХАМАС відправляє повітряні кулі з вибухівкою з Гази в Ізраїль.

"У відповідь атаки ХАМАСу, що поновилися, ми завдали удару по виробництву зброї, установці для запуску ракет і входів в тунелі в Газі. Ми продовжимо рішуче протидіяти всій терористичній діяльності з Гази", - повідомила армія Ізраїлю.

Footage of one of the IDF strikes in Khan Younis, southern Gaza this evening. pic.twitter.com/CQgCtZtaGj