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Армія Ізраїлю вдарила по виробництву зброї ХАМАС після провокацій

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сектор Газа, Вівторок 24 серпня 2021 03:07
Армія Ізраїлю вдарила по виробництву зброї ХАМАС після провокацій Фото: Ізраїль завдав ударів по цілях сектора Газа (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Армія Ізраїлю повідомила про нанесення ударів по декількох цілях в секторі Газа у відповідь на запуск повітряних куль із запальними пристроями на ізраїльську територію. Ізраїль заявив, що буде протидіяти терористичній діяльності з Гази.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter ЦАХАЛ.

Все літо ХАМАС відправляє повітряні кулі з вибухівкою з Гази в Ізраїль.

"У відповідь атаки ХАМАСу, що поновилися, ми завдали удару по виробництву зброї, установці для запуску ракет і входів в тунелі в Газі. Ми продовжимо рішуче протидіяти всій терористичній діяльності з Гази", - повідомила армія Ізраїлю.

Нагадаємо, 16 серпня у бік Ізраїлю знову почалися обстріли, випущена перша ракета з сектора Газа. Сирена пролунала в Сдероті.

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