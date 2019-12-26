ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Армія Ізраїлю відповіла на ракетний обстріл з боку ХАМАСу

Новини » Надзвичайні події     26.12.2019 - 03:40
Армія Ізраїлю відповіла на ракетний обстріл з боку ХАМАСу
Ілюстративне фото (GettyImages)

Ізраїльські вертольоти вразили військові комплекси ХАМАСу

Армія оборони Ізраїлю відповіла на пуск ракети, зафіксований 25 грудня з сектора Газа. Про це говориться в Twitter ізраїльської армії.

Відзначається, що участь в операції взяли винищувачі і вертольоти. Вони атакували кілька цілей терористичної організації ХАМАС у секторі Газа, включаючи військові комплекси цієї організації.

"Атака була здійснена у відповідь на ракетний обстріл з сектора Газа в напрямку ізраїльської території сьогодні ввечері", - зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, увечері 25 грудня по ізраїльській території запустили ракету з сектора Газа, вона була перехоплена системою ППО "Залізний купол". Сирени попередження про ракетний обстріл спрацювали на півдні країни.

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив про готовність піти на проведення масштабної військової операції в секторі Газа в разі продовження ракетного обстрілу території країни. При цьому Нетаньяху зазначив, що без припинення обстрілу Ізраїлю не буде починати переговори з палестинцями.

В Ізраїлі християнам із сектору Газа заборонили відвідувати святі міста в Різдво Нетаньяху до кінця року покине чотири міністерські посади
Новини України ХАМАСІзраїльракетные испытания
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся