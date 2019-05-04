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Армія Ізраїлю завдала ударів по 70 цілям у секторі Газа

Новини » Надзвичайні події    04.05.2019 - 20:56
Армія Ізраїлю завдала ударів по 70 цілям у секторі Газа
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Надійшли дані про загибель щонайменше трьох бойовиків ХАМАС

Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по 70 об'єктах бойовиків у секторі Газа у відповідь на ракетний обстріл, а також знищила один підземний тунель, проритий терористами "Ісламського джихаду". Про це повідомляє Times of Israel.

Повідомляється, що звуки сирен, що попереджають жителів про можливості ракетного обстрілу з сектора Газа, чутні в південних ізраїльських містах: в Ашкелоні, в Нетивоті, в Ешколе, а також у прилеглих населених пунктах.

Представник ЦАХАЛ Ронен Манеліс заявив, що військові привели в повну готовність системи ПРО, оскільки не виключають можливості обстрілу Тель-Авіва з сектора Газу. У місті Модіїн-Маккабим-Реут, розташованому між Тель-Авівом і Єрусалимом, скасували захід, присвячений музичного конкурсу "Євробачення".

В даний час Армія оборони Ізраїлю проводить операцію в секторі Газа проти контролюючого цю територію руху ХАМАС. Військові використовують, зокрема, танки і ударні вертольоти. Надійшли дані про загибель щонайменше трьох бойовиків ХАМАС.

Нагадаємо, вранці 2 травня в ізраїльських округах Шаар ха-Негев і Сдот-Негев спрацювали сигнали повітряної тривоги. Пізніше в Армії оборони Ізраїлю заявили, про запуск 2 ракет з території сектора Газа у бік Ізраїлю.

У той же час у Палестині заявили, що запуск ракет був заходами у відповідь на обстріл декількох оббъектов ХАМАС.

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