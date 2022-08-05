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Армия Израиля начала массированные авиаудары по объектам "Исламского джихада"

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Пятница 05 августа 2022 23:35
Армия Израиля начала массированные авиаудары по объектам "Исламского джихада" Фото: ЦАХАЛ нанес массированные авиаудары по сектору Газа (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что 5 августа вечером начали широкомасштабные авиаудары по объектам палестинского "Исламского джихада" в секторе Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Cursor Info.

Главными целями для авиации Израиля являются объекты по производству оружия "Исламского джихада", склады и оборудованные позиции для запуска ракет.

По информации ЦАХАЛ, только за сегодня палестинский «Исламский джихад» выпустил по территории Израиля более 80 ракет. Сообщается, что около половины из них были сбиты.

Напомним, ранее сообщалось, что Израиль в связи с террористической угрозой может мобилизовать около 25 000 резервистов.

Подробнее о ситуации читайте в материале "Удары в секторе Газа и возможная мобилизация: что происходит в Израиле".

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