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Армія Ізраїлю почала масовані авіаудари по об'єктах "Ісламського джихаду"

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П'ятниця 05 серпня 2022 23:35
Армія Ізраїлю почала масовані авіаудари по об'єктах "Ісламського джихаду" Фото: ЦАХАЛ завдав масовані авіаудари по сектору Газа (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявили, що 5 серпня ввечері почали широкомасштабні авіаудари по об'єктах палестинського "Ісламського джихаду" в секторі Гази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Cursor Info.

Головними цілями для авіації Ізраїлю є об'єкти з виробництва зброї "Ісламського джихаду", Склади і обладнані позиції для запуску ракет.

За інформацією ЦАХАЛ, тільки за сьогодні палестинський "Ісламський джихад" випустив по території Ізраїлю понад 80 ракет. Повідомляється, що близько половини з них були збиті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїль у зв'язку з терористичною загрозою може мобілізувати близько 25 000 резервістів.

Детальніше про ситуацію читайте в матеріалі "Удари в секторі Гази і можлива мобілізація: що відбувається в Ізраїлі".

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