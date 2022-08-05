Армія Ізраїлю почала масовані авіаудари по об'єктах "Ісламського джихаду"
В армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявили, що 5 серпня ввечері почали широкомасштабні авіаудари по об'єктах палестинського "Ісламського джихаду" в секторі Гази.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Cursor Info.
Головними цілями для авіації Ізраїлю є об'єкти з виробництва зброї "Ісламського джихаду", Склади і обладнані позиції для запуску ракет.
За інформацією ЦАХАЛ, тільки за сьогодні палестинський "Ісламський джихад" випустив по території Ізраїлю понад 80 ракет. Повідомляється, що близько половини з них були збиті.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїль у зв'язку з терористичною загрозою може мобілізувати близько 25 000 резервістів.
Детальніше про ситуацію читайте в матеріалі "Удари в секторі Гази і можлива мобілізація: що відбувається в Ізраїлі".
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