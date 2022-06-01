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Армия имеет фундаментальные недостатки. Россия на Востоке продолжает повторять ошибки, - NYT

Новина українською →
Среда 01 июня 2022 13:24
Армия имеет фундаментальные недостатки. Россия на Востоке продолжает повторять ошибки, - NYT Фото: Россия на Востоке продолжает повторять ошибки (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Несмотря на то, что Российская Федерация иногда имеет успехи на востоке Украины, ее "медленный и постепенный" темп истощает армию оккупантов. Страна продолжает повторять собственные же ошибки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

По словам чиновника Пентагона, общая боевая прочность российской армии снизилась около 20%.

Еще в апреле глава Кремля Владимир Путин назначил нового командующего собственных войск, генерала Александра Дворника. Такой шаг был расценен как признание того, что Россия провалила первоначальный план войны.

Российские пилоты продолжают демонстрировать рискованное поведение, как и в начале полномасштабного вторжения на территорию Украины: после нанесения ударов, они сразу же возвращаются на российскую территорию, вместо того, чтобы установить превосходство в воздухе.

В то же время Россия достигла некоторого прогресса на востоке Украины благодаря концентрации огневой мощи и сокращению линии снабжения. Однако, наши военные также быстро отвоевывают и возвращают некоторые районы страны.

"Российские войска взяли Харьков на короткий промежуток времени. Украинцы контратаковали и вернули Харьков. Мы видели, как они очень медленно и безрезультатно продвигаются на поле боя", - заявил министр обороны Ллойд Дж. Остин.

Украинские бойцы продолжают оттеснять русские войска на север и восток от Харькова, а в некоторых случаях и вплоть до России".

"Поэтому сейчас украинцы угрожают перерезать русские линии снабжения и оттеснить свои войска в тыл", - заявил бывший верховный главнокомандующий союзных войск в Европе Филипп Бридлав.

В то же время перекрытие линий поставок на восток от Харькова поставит оккупантов в ту же ситуацию, в которой они были и во время наступления на Киев. Именно тогда вторжение оккупантов в столице застопорилось, тысячи оккупантов были уничтожены и Россия приняла решение сосредоточиться на востоке Украины.

Несмотря на назначение Дворникова, вторжение на Востоке не протекает "особенно", потому что России так и не удалось изменить характер своей армии. В ее армии есть глубокие и фундаментальные недостатки, которые невозможно устранить всего за несколько недель.

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