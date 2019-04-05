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Армія Хафтара захопила аеропорт у Тріполі

Новини » Надзвичайні події    05.04.2019 - 21:05
Армія Хафтара захопила аеропорт у Тріполі
Фото: Халіф Хафтар (з відкритих джерел)

Офіційний представник лівійських військових Ахмад аль-Месмари оголосив про початок військової операції

Лівійська національна армія (ЛНА) фельдмаршала Халіфи Хафтара отримала контроль над аеропортом Тріполі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на телеканал "Аль-Арабия".

Під контроль сил Хафтара перейшли також райони Каср-Бен-Гашир (30 км від столиці) і Сук аль-Хаміс (24 км від Тріполі). Зараз в околицях аеропорту йдуть бої, повідомляє телеканал. Офіційний представник лівійських військових Ахмад аль-Месмари оголосив про початок військової операції з наступу на Тріполі. Він також закликав мирних жителів уникати районів, де йдуть бойові дії.

Нагадаємо, 5 квітня Великобританія зажадала провести екстрене засідання Ради Безпеки ООН через ситуацію в Лівії.

Раніше повідомлялося, що уряди Франції, Італії, ОАЕ, Великобританії і США закликали всі сторони негайно припинити військову ескалацію в Лівії. Вони висловили глибоку стурбованість у зв'язку з поновленням активних бойових дій в Лівії.

Крім того зазначено, що уряди виступають проти будь-яких військових дій в Лівії і будуть домагатися притягнення до відповідальності всіх лівійських угруповань, які спровокують подальше громадянський конфлікт.

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