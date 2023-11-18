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"Армия дронов" закупила для ВСУ еще более 2000 украинских беспилотников

Украина, Суббота 18 ноября 2023 17:12
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"Армия дронов" закупила для ВСУ еще более 2000 украинских беспилотников Фото: "Армия дронов" закупила для ВСУ еще более 2000 для ВСУ (t.me/zedigital)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные получат более 2 тысяч беспилотников отечественного производства. Их закупили в рамках государственного проекта "Армия дронов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера, министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Telegram.

По его словам, Генштаб ВСУ распределит и передаст дроны военным на самые горячие участки фронта.

"В партию вошли "птички" исключительно украинского производства. Среди них - коптеры и БпЛА самолетного типа: разведывательные, камикадзе, многоразовые бомберы. Дроны помогут поражать вражеские позиции и технику", - отметил Федоров.

Министр добавил, что в течение прошлой недели беспилотниками поражено 39 танков, 57 пушек, 34 бронированные машины и 307 опорных пунктов. Федоров подчеркнул, что дроны нанесли потери российской армии на миллионы долларов.

Фото: "Армия дронов" закупила для ВСУ еще более 2000 для ВСУ (t.me/zedigital)

Дроны украинского производства

Напомним, что на вооружении украинской армии уже десятки дронов отечественного производства. Речь идет не только о беспилотных летательных аппаратах, но и о надводных дронах.

Ранее глава СБУ сообщил, что в Украине изготовили уникальный морской надводный дрон "Морской малыш". Производство этих беспилотников расположено в Украине, но заводы находятся под землей.

Недавно в Госспецсвязи сообщили, что заказали у "Укроборонпрома" сотни дронов отечественного производства. Они будут готовы к концу года.

Также, по словам министра по стратегическим отраслям промышленности Александра Камышина, Украина наладила серийное производство отечественного аналога "Шахедов". За месяц удается изготовить десятки таких дронов.

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