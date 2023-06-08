"Армія дронів" встановила рекорд зі знищення окупантів на Запорізькому напрямку

"Армія дронів" встановила рекорд знищення окупантів за один виліт на Запорізькому напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віцепрем'єр-міністра Михайла Федорова в Telegram.
За його даними, бійці знищили три російські танки, дві БМП та склад з боєприпасами.
"Це результат роботи таємних дронів-бомберів, про які розкажемо вже після перемоги", - написав Федоров.
Проект ініціативи "United 24", який збирає кошти для операторів безпілотників та закупівлі дронів для українських військових.
Завдяки проекту вдалось підготувати понад 10 тисяч спеціалістів.
"Армія дронів" має відношення і до запуску ударних рот безпілотників. Планується запустити 60 таких рот.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що "Армія дронів" спільно з Держспецзв’язком передали 12 безпілотників українського виробництва для військових, які перебувають на передовій у Донецькій області.
Також завдяки проєкту "Армія дронів" українські військові забезпечується кращими зразками безпілотних літальних апаратів.