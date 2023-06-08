"Армия дронов" установила рекорд по уничтожению оккупантов на Запорожском направлении

По его данным, бойцы уничтожили три российских танка, две БМП и склад с боеприпасами.

"Это результат работы тайных дронов-бомберов, о которых расскажем уже после победы", – написал Федоров.

Армия дронов

Проект инициативы "United 24", собирающий средства для операторов беспилотников и закупки дронов для украинских военных.

Благодаря проекту удалось подготовить более 10 тысяч специалистов.

"Армия дронов" имеет отношение и к запуску ударных рот беспилотников. Планируется запустить 60 таких рот.

Ранее РБК-Украина сообщало, что "Армия дронов" совместно с Госспецсвязью передали 12 беспилотников украинского производства для находящихся на передовой в Донецкой области военных.

Такжеблагодаря проекту "Армия дронов" украинские военные снабжаются лучшими образцами беспилотных летательных аппаратов.