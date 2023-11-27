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"Армія дронів" за тиждень знищила понад 150 росіян та 36 танків. Оновлені дані

Понеділок 27 листопада 2023 19:44
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"Армія дронів" за тиждень знищила понад 150 росіян та 36 танків. Оновлені дані Ілюстративне фото: "Армія дронів" за тиждень знищила понад 150 росіян та 36 танків (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Українська "Армія дронів" в період з 20 по 27 листопада знищила російської техніки на десятки тисяч доларів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це у своєму Telegram-каналі написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За даними Федорова, лише за минулий тиждень уражено 149 одиниць техніки.

Це 36 танків, 37 броньованих машин, 20 гармат та багато іншого "брухту", який не зможе їздити нашими територіями.

&quot;Армія дронів&quot; за тиждень знищила понад 150 росіян та 36 танків. Оновлені дані
Фото: реультати роботи "Армії дронів" (t.me/zedigital)

Дрони українського виробництва

В липні колишній міністр оборони Олексій Резніков розповідав про те, що на озброєнні наших воїнів находяться вже понад 20 нових найменувань дронів українського виробництва.

Наприклад, в Україні виготовили унікальний морський надводний дрон "Морський малюк". Виробництво цих безпілотників розташоване в Україні, але заводи знаходяться під землею.

Вже до кінця року "Укроборонпром" поставить сотні дронів вітчизняного виробництва нашим воїнам. Зокрема наша країна налагодила серійне виробництво вітчизняного аналога "Шахедів".

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