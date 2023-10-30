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"Армія дронів" націлилися на російську артилерію. За тиждень - мінус 65 гармат та 14 САУ

Понеділок 30 жовтня 2023 19:23
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"Армія дронів" націлилися на російську артилерію. За тиждень - мінус 65 гармат та 14 САУ Ілюстративне фото: "Армія дронів" уразила 65 російських гармат та 14 САУ за тиждень (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові за допомогою безпілотників уразили 65 російських гармат та 14 самохідних артилерійських установок за тиждень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Минулого тижня бійці особливо сконцентрувалися на артилерії - мінуснули 65 гармат та 14 самохідних артилерійських установок. Саме цю зброю вороги активно використовують для обстрілів українських позицій. Менше російської артилерії - більше збережених життів наших воїнів", - написав він.

Окрім цього, українські оператори дронів уразили 42 російські танки, 54 броньовані машини та багато іншої ворожої техніки.

Дрони в Україні

Нагадаємо, колишній міністр оборони Олексій Резніков розповідав, що на озброєнні наших воїнів вже понад 20 нових найменувань дронів українського виробництва.

Окрім того, Федоров повідомив, що в Україні виробництво та кількість дронів зросло у 100 разів у порівнянні з минулим роком.

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Михайло Федоров дрони
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