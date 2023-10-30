"Армия дронов" нацелилась на российскую артиллерию. За неделю - минус 65 пушек и 14 САУ
Украинские военные с помощью беспилотников поразили 65 российских пушек и 14 самоходных артиллерийских установок за неделю.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
"На прошлой неделе бойцы особенно сконцентрировались на артиллерии - минуснули 65 пушек и 14 самоходных артиллерийских установок. Именно это оружие враги активно используют для обстрелов украинских позиций. Меньше российской артиллерии - больше сохраненных жизней наших воинов", - написал он.
Кроме этого, украинские операторы дронов поразили 42 российских танка, 54 бронированных машин и много другой вражеской техники.
Дроны в Украине
Напомним, бывший министр обороны Алексей Резников рассказывал, что на вооружении наших воинов уже более 20 новых наименований дронов украинского производства.
Кроме того, Федоров сообщил, что в Украине производство и количество дронов выросло в 100 раз по сравнению с прошлым годом.
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