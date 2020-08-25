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Армия Британии может полностью отказаться от танков

Великобритания, Вторник 25 августа 2020 03:38
Армия Британии может полностью отказаться от танков
Фото: танк "Челленджер 2" (defenceimagery.mod.uk)
Автор: РБК-Украина

Модернизация танков требует больших затрат

Армия Великобритании может полностью отказаться от танков в ходе модернизации вооруженных сил. Правительство может принять такое решение из-за высоких затрат на модернизацию 227 танков "Челленджер 2" и 388 боевых машин пехоты "Уорриор" британской армии.

Об этом сообщает британская газета The Times.

Минобороны королевства считает, что эта техника устарела, а характер и способы ведения боевых действий изменились, и требуют вложений в кибервооружение и космические технологии.

Отмечается, что хотя одной из возможностей остается модернизация танков и БМП или приобретение у Германии танков "Леопард 2", Лондон уже начал исследовать возможности изменить свою роль в деятельности НАТО.

Напомним, британское правительство планирует сократить численность сухопутных войск, а один из двух современных авианосцев могут передать в аренду союзникам.

Ранее сообщалось, что британская газета Sunday Times обнаружила, что Командование армии Соединенного Королевства скрывало преступления своих военных в Ираке и Афганистане.

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