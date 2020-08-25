ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Армія Британії може повністю відмовитися від танків

Велика Британія, Вівторок 25 серпня 2020 03:38
Армія Британії може повністю відмовитися від танків
Фото: танк "Челленджер 2" (defenceimagery.mod.uk)
Автор: РБК-Україна

Модернізація танків вимагає великих витрат

Армія Великої Британії може повністю відмовитися від танків в ході модернізації збройних сил. Уряд може прийняти таке рішення через високі витрати на модернізацію 227 танків "Челленджер 2" і 388 бойових машин піхоти "Уорріор" британської армії.

Про це повідомляє британська газета The Times.

Міноборони королівства вважає, що ця техніка застаріла, а характер і способи ведення бойових дій змінилися, і вимагають вкладень в кіберозброєння і космічні технології.

Відзначається, що хоча однією з можливостей залишається модернізація танків і БМП або придбання у Німеччині танків "Леопард 2", Лондон уже почав досліджувати можливості змінити свою роль в діяльності НАТО.

Нагадаємо, британський уряд планує скоротити чисельність сухопутних військ, а один з двох сучасних авіаносців можуть передати в оренду союзникам.

Раніше повідомлялося, що британська газета Sunday Times виявила, що Командування армії Сполученого Королівства приховувало злочини своїх військових в Іраку та Афганістані.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Великобританияармия
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся