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Армия Беларуси не готова к наступлению на Украину, - Арестович

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Пятница 11 марта 2022 23:37
Армия Беларуси не готова к наступлению на Украину, - Арестович Алексей Арестович (Фото: rbc.ua)
Автор: Константин Широкун

Белорусская армия не готова к выступлению на украинскую землю. Солдаты и офицеры массово саботируют интервенцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Алексея Арестовича в эфире национального телемарафона.

"По нашим данным, сейчас белорусская армия не готова к вступлению на территорию Украины. Просто офицеры, солдаты принципиально саботируют такую ​​возможность", – сказал Арестович. Он также отметил, что в случае получения приказа о вторжении на территорию Украины белорусские военные намерены его игнорировать.

"Не стоит ждать боевой активности от белорусской армии не потому, что они трусы, а потому что они не хотят этого делать", – подчеркнул Арестович. Советник руководителя офиса президента также добавил, что весь боеспособный состав армии республики Беларусь составляет 17 тыс. человек.

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