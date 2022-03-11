Армия Беларуси не готова к наступлению на Украину, - Арестович
Белорусская армия не готова к выступлению на украинскую землю. Солдаты и офицеры массово саботируют интервенцию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Алексея Арестовича в эфире национального телемарафона.
"По нашим данным, сейчас белорусская армия не готова к вступлению на территорию Украины. Просто офицеры, солдаты принципиально саботируют такую возможность", – сказал Арестович. Он также отметил, что в случае получения приказа о вторжении на территорию Украины белорусские военные намерены его игнорировать.
"Не стоит ждать боевой активности от белорусской армии не потому, что они трусы, а потому что они не хотят этого делать", – подчеркнул Арестович. Советник руководителя офиса президента также добавил, что весь боеспособный состав армии республики Беларусь составляет 17 тыс. человек.
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