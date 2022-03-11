ru ua
Сб, 12 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Армія Білорусі не готова до наступу на Україну, - Арестович

Новость на русском →
П'ятниця 11 березня 2022 23:37
Армія Білорусі не готова до наступу на Україну, - Арестович Олексій Арестович (Фото: rbc.ua)
Автор: Константин Широкун

Білоруська армія не готова до виступу на українську землю. Солдати і офіцери масово саботують інтервенцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Олексія Арестовича в ефір національного телемарафону.

"За нашими даними, зараз Білоруська армія не готова до вступу на територію України. Просто офіцери, солдати принципово саботують таку можливість", - сказав Арестович. Він також зазначив, що в разі отримання наказу про вторгнення на територію України білоруські військові мають намір його ігнорувати.

"Не варто чекати бойової активності від білоруської армії не тому, що вони труси, а тому що вони не хочуть цього робити", – підкреслив Арестович. Радник керівника офісу президента також додав, що весь боєздатний склад армії Республіки Білорусь становить 17 тис.осіб.

Війна Росії проти України триває з 24 лютого. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України
NEWS
Сенат США підтримав закон про виділення Україні 13 млрд доларів,- Байден
Сенат США підтримав закон про виділення Україні 13 млрд доларів,- Байден
DAILY
Ігор Терехов: Не знаю, що в голові у Путіна. Але Харків мужньо стоїть
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Ігор Терехов: Не знаю, що в голові у Путіна. Але Харків мужньо стоїть