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Главы МИД Евросоюза проведут экстренную встречу по Идлибу

Новости » Политика     01.03.2020 - 19:11
Главы МИД Евросоюза проведут экстренную встречу по Идлибу
Фото: Жозеп Боррель (twitter.com/davidgonzal123)

Заседание проведут по запросу Греции

Совет Европейского союза на уровне глав МИД в ближайшие дни проведет экстренное заседание по Идлибу, которое созвано в ответ на запрос Греции. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

"На ближайшей неделе я созываю экстренное заседание Совета ЕС на уровне глав МИД, чтобы обсудить сложившуюся вокруг Идлиба ситуацию, в том числе по запросу главы МИД Греции", - заявил Боррель.

Напомним, Вооруженные силы Турции разрушили военный аэродром в сирийской провинции Алеппо, который контролируется силами режима Башара Асада. Удар по аэродрому был нанесен в субботу ударными БПЛА и артиллерией ВС Турции. Этот военный объект в пригороде Алеппо активно использовался силами Асада при организации атак на населенные пункты зоны деэскалации.

По данным агентства, вывод из строя аэродромов на северо-западе Сирии значительно сузит возможности для маневрирования сторонников Асада в этой части страны.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар объявил о проведении в Идлибской зоне деэскалации операции "Весенний щит". Глава оборонного ведомства заявил, что операция начата в ответ на авиаудар по позициям турецких военных, унесший 27 февраля жизни 36 военнослужащих в зоне деэскалации.

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