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Армія Асада повернула контроль над містом Серакіб в Ідлібі

Новини » Надзвичайні події     02.03.2020 - 11:00
Армія Асада повернула контроль над містом Серакіб в Ідлібі
Фото: війна в Сирії (aa.com.tr)

Наступ з боку сирійської армії почався 1 березня

Армія Асада у Сирії повернула контроль над стратегічним містом Серакіб, яке розташоване в провінції Ідліб. Про це повідомляє AMN.

Наступ з боку сирійської армії почався 1 березня.

Повідомляється, що підрозділи сирійської армії, разом з частинами "Хезболла" та при підтримці російської авіації до ранку 2 березня змогли витіснити противника до Афесу і Найрабу.

Зараз сирійська арабська армія знову прочісує Серакіб і намагається перевірити все місто.

Раніше Збройні сили Туреччини зруйнували військовий аеродром в сирійській провінції Алеппо, який контролюється силами режиму Башара Асада.

Також повідомлялося, що в результаті удару турецьких Військово-повітряних сил були знищені 2 бомбардувальника Су-24 режиму Асада.

Крім того, міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар оголосив про проведення в Ідлібскій зоні деескалації операції "Весняний щит". Глава оборонного відомства заявив, що операція розпочата у відповідь на авіаудар по позиціях турецьких військових, забрала 27 лютого житті 36 військовослужбовців у зоні деескалації.

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