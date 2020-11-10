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В Армению прибыло командование российских миротворцев

Автор: Дмитрий Левицкий

В Армении приземлился самолет с офицерами командования российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе. Российский военно-транспортный самолет ИЛ-76 приземлился в аэропорту Эребуни.

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Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, передает российское агентство "РИА Новости".

По состоянию на сейчас идет подготовка к прибытию российских военно-транспортных самолетов с подразделениями 15-й миротворческой бригады.

Отметим, согласно договоренностям между Арменией, Азербайджаном и Россией, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе разместят 1960 российских миротворцев, 90 бронетранспортеров, 380 военных и специальных автомобилей. Основу миротворческого контингента составляет 15-я отдельная мотострелковая бригада.

Напомним, вчера стороны нагорно-карабахского конфликта подписали соглашение о завершении войны. В Баку эту сделку уже назвали капитуляцией Армении. Соглашение предусматривает прекращение боевых действий и ввод в зону конфликта российских миротворцев.

Как писало РБК-Украина, мониторинговый центр по контролю перемирия в Нагорном Карабахе могут разместить за пределами зоны конфликта, однако это будут решать в ходе переговоров.

Подробнее о конфликте между Арменией и Азербайджаном читайте в материале РБК-Украина "Принуждение к миру. Чем закончилась война в Нагорном Карабахе".

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