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Перемирие в Карабахе: мониторинговый центр разместят вне региона

Москва, Вторник 10 ноября 2020 12:50
Перемирие в Карабахе: мониторинговый центр разместят вне региона
Фото: Дмитрий Песков (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Мониторинговый центр по контролю перемирия в Нагорном Карабахе могут разместить на территории Азербайджана. Однако это вопрос отдельных договоренностей.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

По его словам, Баку, Москва и Ереван обсуждали создание центра мониторинга условий прекращения огня.

"Это в Азербайджане, и нюансы размещения этого центра мониторинга совместного уже являются предметом отдельной договоренности", - отметил Песков.

Он уточнил, что мониторинговый центр точно не будет расположен на территориях в Нагорном Карабахе, которые в ходе военной кампании занял Азербайджан.

Отметим, в ночь на 10 ноября Армения и Азербайджан при российском посредничестве подписали соглашение о перемирии, которое фактически означает капитуляцию Еревана. В соглашении прописан график передачи территорий Нагорного Карабаха азербайджанской стороне, а также размещение российских миротворцев предварительно на пять лет.

Напомним, ранее сообщалось, что Турция примет участие в контроле перемирия в Карабахе. Предполагается, что она может быть задействована в этом мониторинговом центре. При этом пока до конца не ясно, отправит ли она своих миротворцев в регион.

Подробнее о ситуации в горячей точке читайте в материале РБК-Украина "Принуждение к миру. Чем закончилась война в Нагорном Карабахе".

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Новости Украины Политика АрменияАзербайджанперемириеНагорный Карабах

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