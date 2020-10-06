Армения заявляет о крупном наступлении Азербайджана на юге Карабаха

Министерство обороны Армении заявило, что Азербайджан начал крупное наступление на южном направлении Нагорного Карабаха. По их словам, задействованы резервные силы и большое количество военной техники.

Об этом сообщает пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.

Азербайджанские войска якобы начали наступление на юге линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана с использованием танков и артиллерии. Армения сопротивляется и стреляет в ответ.

Также министерство обороны Армении утверждает, что Азербайджан "игнорирует безопасность территории Ирана".

Ранее сообщалось, что Турция готова поддержать Азербайджан в любой сфере.

Кроме этого, Азербайджан просил Украину не допустить выезда этнических армян в Карабах.

Отметим, Азербайджан и Армения обвиняют друг друга в обстрелах в районе Нагорного Карабаха.

Также Асад подтвердил, что боевиков из Сирии перебрасывают в Нагорный Карабах.