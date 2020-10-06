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Вірменія заявляє про великий наступ Азербайджану на півдні Карабаху

Автор: Роман Тверденко

Міністерство оборони Вірменії заявило, що Азербайджан почав великий наступ на південному напрямку Нагірного Карабаху. За їх словами, задіяні резервні сили і велика кількість військової техніки.

Про це повідомляє пресс-секретар Міністерства оборони Вірменії Шушан Степанян.

Азербайджанські війська нібито почали наступ на півдні лінії зіткнення Арцаха і Азербайджану з використанням танків і артилерії. Вірменія пручається і стріляє у відповідь.

Також вірменське міністерство оборони Вірменії стверджує, що Азербайджан "ігнорує безпеку території Ірану".

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Раніше повідомлялося, що Туреччина готова підтримати Азербайджан в будь-якій сфері.

Крім цього, Азербайджан просив Україну не допустити виїзду етнічних вірмен в Карабах.

Зазначимо, Азербайджан і Вірменія звинувачують один одного в обстрілах в районі Нагорного Карабаху.

Також Асад підтвердив, що бойовиків з Сирії перекидають в Нагорний Карабах.

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