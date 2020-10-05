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Армения заявила об уничтожении крупного азербайджанского подразделения

Автор: Максим Зайченко

В Министерстве обороны Армении заявили, что военные страны уничтожили крупное азербайджанское подразделение, которое насчитывало более 200 человек. Бои произошли в Нагорном Карабахе.

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Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Армении в Facebook.

"Азербайджанские позиции оказались в ловушке. Затем в результате стрелкового нападения большая часть азербайджанского подразделения была уничтожена. На поле боя остались более 200 погибших солдат", - говорится в сообщении.

В свою очередь, в Минобороны Азербайджана заявляют, что захватили вооружение и военную технику Армении, оставленные армянскими военнослужащими и уничтоженные азербайджанскими подразделениями в боях.

Напомним, ранее сообщалось, что армия Армении в понедельник, 5 октября, снова обстреляла Гянджу. Это второй по величине город в Азербайджане.

Также РБК-Украина писало, что армия Азербайджана взяла под свой контроль три оккупированных населенных пункта и ряд высот в Нагорном Карабахе. Азербайджанский флаг подняли над селами Шихали-Агалы, Сарыджалы, Мазра.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, в регионе идут активные бои. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

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