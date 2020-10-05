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Армения второй раз за неделю обстреляла Гянджи

Гянджи, Понедельник 05 октября 2020 19:56
Армения второй раз за неделю обстреляла Гянджи
Фото: обстрел Гянджи (twitter.com/AzerbaijanMFA)
Автор: РБК-Украина

Вооруженные силы Армении в понедельник, 5 октября, снова обстреляли Гянджи. Это второй по величине город в Азербайджане.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Министерства обороны Азербайджана.

"Армянские вооруженные силы в очередной раз подвергают обстрелу город Гянджа", - говорится в сообщении.

Напомним, в воскресенье днем, 4 октября, Вооруженные силы Армении обстреляли город Гянджи.

В результате ракетного и артиллерийского обстрелов пострадали 32 человека, еще один человек погиб.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, в регионе идут активные бои. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал главное условие для начала переговоров с Азербайджаном по мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.

В то же время президент Азербайджана Ильхам Алиев выдвинул Еревану условие для прекращения огня в Карабахе.

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