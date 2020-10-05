Вірменія заявила про знищення великого азербайджанського підрозділу

У Міністерстві оборони Вірменії заявили, що військові країни знищили великий азербайджанський підрозділ, який нараховував понад 200 осіб. Бої відбулися в Нагірному Карабасі.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони Вірменії в Facebook.

"Азербайджанські позиції опинилися в пастці. Потім в результаті стрілецького нападу велика частина азербайджанського підрозділу була знищена. На полі бою залишилися понад 200 загиблих солдатів", - йдеться в повідомленні.

Своєю чергою, в Міноборони Азербайджану заявляють, що захопили озброєння і військову техніку Вірменії, залишені вірменськими військовослужбовцями та знищені азербайджанськими підрозділами у боях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що армія Вірменії в понеділок, 5 жовтня, знову обстріляла Гянджа. Це друге за величиною місто в Азербайджані.

Також РБК-Україна писало, що армія Азербайджану взяла під свій контроль три окупованих населених пункти та ряд висот в Нагірному Карабасі. Азербайджанський прапор підняли над селами Шихалі-Агали, Сариджали, Мазра.

Ситуація в Нагірному Карабасі загострилася 27 вересня, в регіоні тривають активні бої. В Азербайджані та Вірменії введено воєнний стан, оголошена мобілізація. Сторони повідомляють про вбитих і поранених, у тому числі серед цивільного населення.