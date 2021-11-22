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Армения заявила о стрельбе и гибели военного на границе. Азербайджан опроверг

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Ереван, Понедельник 22 ноября 2021 20:02
Армения заявила о стрельбе и гибели военного на границе. Азербайджан опроверг Фото: Армения сообщила о стрельбе и погибшем на границе с Азербайджаном (Виталий Носач/РБК Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Минобороны Армении заявило о перестрелке на границе с Азербайджаном и гибели военного. Баку опровергает информацию об обстреле армянских позиций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Армении".

По данным издания, Вооруженные силы Азербайджана 22 ноября около 18:10 открыли огонь из стрелкового оружия по позициям военных Армении в районе села Норабак Гегаркуникской области. В результате перестрелки погиб рядовой армянской армии.

Отмечается, что в настоящий момент перестрелка прекратилась.

В Минобороны Азербайджана опровергли заявление армянского оборонного ведомства. Там подчеркнули, что азербайджанские военные не открывали огонь по позициям военных Армении в районе села Норабак.

Напомним, 16 ноября возобновились локальные бои на границе Армении и Азербайджана. Однако затем ситуация стабилизировалась.

Отметим, лидеры Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян согласились провести встречу "на полях" саммита Восточного партнерства.

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