Лидеры Азербайджана и Армении согласились встретиться на фоне обострения конфликта
Лидеры Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян согласились провести встречу "на полях" саммита Восточного партнерства. Саммит состоится в Брюсселе 15 декабря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение председателя Европейского совета Шарля Мишеля в Twitter.
"После телефонных переговоров с Алиевым и Пашиняном принято решение о проведении встречи в декабре в Брюсселе на полях саммита Восточного партнерства", - написал Мишель.
При этом он добавил, что меж министрами обороны двух стран установлена прямая линия.
Как отмечается в сообщении Еврокомиссии, Алиев и Пашинян договорились встретиться в Брюсселе, чтобы обсудить региональную ситуацию и пути преодоления напряженности в регионе Южного Кавказа.
"В ходе телефонных разговоров лидеры Армении и Азербайджана также договорились установить прямую линию связи на уровне соответствующих министров обороны, которая будет служить механизмом предотвращения инцидентов", - говорится в пресс-релизе.
Напомним, Азербайджан заявил о возобновлении обстрелов в Нагорном Карабахе. Однако затем ситуация стабилизировалась.