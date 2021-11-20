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Лидеры Азербайджана и Армении согласились встретиться на фоне обострения конфликта

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Суббота 20 ноября 2021 09:51
Лидеры Азербайджана и Армении согласились встретиться на фоне обострения конфликта Фото: Лидеры Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян (vestikavkaza.ru)
Автор: Александр Белоус

Лидеры Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян согласились провести встречу "на полях" саммита Восточного партнерства. Саммит состоится в Брюсселе 15 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение председателя Европейского совета Шарля Мишеля в Twitter.

"После телефонных переговоров с Алиевым и Пашиняном принято решение о проведении встречи в декабре в Брюсселе на полях саммита Восточного партнерства", - написал Мишель.

При этом он добавил, что меж министрами обороны двух стран установлена прямая линия.

Как отмечается в сообщении Еврокомиссии, Алиев и Пашинян договорились встретиться в Брюсселе, чтобы обсудить региональную ситуацию и пути преодоления напряженности в регионе Южного Кавказа.

"В ходе телефонных разговоров лидеры Армении и Азербайджана также договорились установить прямую линию связи на уровне соответствующих министров обороны, которая будет служить механизмом предотвращения инцидентов", - говорится в пресс-релизе.

Напомним, Азербайджан заявил о возобновлении обстрелов в Нагорном Карабахе. Однако затем ситуация стабилизировалась.

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