Вірменія заявила про стрілянину і загибель військового на кордоні. Азербайджан спростував

Міноборони Вірменії заявило про перестрілку на кордоні з Азербайджаном і загибель військового. Баку спростовує інформацію про обстріл Вірменських позицій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Вірменії" .

За даними видання, Збройні сили Азербайджану 22 листопада близько 18:10 відкрили вогонь зі стрілецької зброї по позиціях військових Вірменії в районі села Норабак Гегаркунікської області. В результаті перестрілки загинув рядовий вірменської армії.

Відзначається, що зараз перестрілка припинилася.

У Міноборони Азербайджану спростували заяву вірменського оборонного відомства. Там підкреслили, що азербайджанські військові не відкривали вогонь по позиціях військових Вірменії в районі села Норабак.