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Вірменія заявила про стрілянину і загибель військового на кордоні. Азербайджан спростував

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Єреван, Понеділок 22 листопада 2021 20:02
Вірменія заявила про стрілянину і загибель військового на кордоні. Азербайджан спростував Фото: Вірменія повідомила про стрілянину і загиблого на кордоні з Азербайджаном (Віталій Носач/РБК Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міноборони Вірменії заявило про перестрілку на кордоні з Азербайджаном і загибель військового. Баку спростовує інформацію про обстріл Вірменських позицій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Вірменії".

За даними видання, Збройні сили Азербайджану 22 листопада близько 18:10 відкрили вогонь зі стрілецької зброї по позиціях військових Вірменії в районі села Норабак Гегаркунікської області. В результаті перестрілки загинув рядовий вірменської армії.

Відзначається, що зараз перестрілка припинилася.

У Міноборони Азербайджану спростували заяву вірменського оборонного відомства. Там підкреслили, що азербайджанські військові не відкривали вогонь по позиціях військових Вірменії в районі села Норабак.

Нагадаємо, 16 листопада відновилися локальні бої на кордоні Вірменії та Азербайджану. Однак потім ситуація стабілізувалася.

Зазначимо, лідери Азербайджану і Вірменії Ільхам Алієв і Нікол Пашинян погодилися провести зустріч "на полях" саміту Східного партнерства.

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