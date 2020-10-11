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Армения заявила о пяти погибших гражданских после начала перемирия

Автор: Инна Собора

После вступления в силу соглашения о прекращении огня не менее 5 мирных жителей Арцаха были убиты азербайджанскими вооруженными силами. В целом, в Арцахе погибли 25 мирных жителей, из них девять женщин и ребенок.

Об этом сообщает Armenia today.

Крома того, по данным омбудсмена, по крайней мере 102 мирных жителя ранены.

Как известно, с 12:00 10 октября по итогам переговоров министров иностранных дел РФ, Армении и Азербайджана в Москве вступило в силу прекращение огня в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями Международного Комитета Красного Креста.

Ранее сообщалось, что Азербайджан заявил, что с начала эскалации в Нагорном Карабахе со стороны Азербайджана погиб 41 мирный житель.

Кроме того, в азербайджанском городе Гянджа в результате ночных обстрелов 11 октября погибли 9 человек и 33 были ранены.

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