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Вірменія заявила про п'ять загиблих цивільних після початку перемир'я

Автор: Инна Собора

Після вступу в силу угоди про припинення вогню не менше 5 мирних жителів Арцаха були вбиті азербайджанськими збройними силами. В цілому, в Арцахе загинули 25 мирних жителів, з них дев'ять жінок і дитина.

Про це повідомляє Armenia today.

Крома того, за даними омбудсмена, принаймні 102 мирних жителя поранені.

Як відомо, з 12:00 10 жовтня за підсумками переговорів міністрів закордонних справ РФ, Вірменії і Азербайджану в Москві набула чинності припинення вогню в гуманітарних цілях для обміну військовополоненими та іншими утримуваними особами і тілами загиблих при посередництва і відповідно до критеріїв Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Раніше повідомлялося, що Азербайджан заявив, що з початку ескалації в Нагірному Карабасі з боку Азербайджану загинув 41 мирний житель.

Крім того, в азербайджанському місті Гянджа в результаті нічних обстрілу 11 жовтня загинуло 9 осіб і 33 були поранені.

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