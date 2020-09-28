Армения заявила о подготовке к долгосрочной войне

В Армении заявили о подготовке к долгосрочной войне из-за Нагорного Карабаха. Продолжительность войны будет зависить от многих факторов.

Об этом заявил главный советник премьер-министра Армении Вагаршак Арутюнян в интервью "И Грянул Грэм".

По его словам, Турция влияет на ситуацию.

"Мы готовимся к долгосрочной войне. Почему? Потому что, я еще раз говорю, что здесь главный игрок не Азербайджан, а Турция. И она преследует свои геополитические цели", - заявил он.

Арутюнян говорит, что продолжительность войны будет зависить от того, как будут идти боевые действия, от реакции мирового сообщества.

"Эрдоган (президент Турции, - ред.) это будет использовать для своих игор, как в Средиземном море, также он будет это использовать для того, чтобы укрепится на международной арене. В частности, здесь в регионе развязав войну, он получает действия для маневра", - заявил он.

Напомним, в Азербайджане назвали конфликт с Арменией отечественной войной.

Также сообщалось, что Азербайджан объявил частичную мобилизацию.

О том, что сейчас происходит, говорится в материале РБК-Украина "Конфликт Армении и Азербайджана: что сейчас происходит".