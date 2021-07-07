Армения заявила о перестрелке на границе с Азербайджаном, есть раненые. Инцидент произошел на приграничном участке села Верин Шоржа Гегаркуникской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное телевидение Армении .

С армянской стороны - один военнослужащий с легкими ранениями. А у азербайджанской стороны, по словам начальника информационного отдела Генштаба ВС Армении Самвела Асатряна.

"Это организованная Азербайджаном провокация, которая привела к тому, что у нас есть двое раненых", - сказал секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

На его взгляд, основания для провокаций Азербайджану могли дать "некоторые заявления" генсека ОДКБ Станислава Зася. Армения ведет консультации, чтобы таких заявлений больше не было.