Азербайджан заявил о ранении военного армянскими солдатами
Азербайджан заявил о ранении своего военнослужащего вблизи села Алиагалы в Агдамском районе. Азербайджан утверждает, что военный получил ранение в результате нападения армянских вооруженных групп.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Азербайджана.
Отмечается, что обстрел азербайджанских военных произошел в районе, где расположены российские миротворческие войска.
"В результате обстрела ранен военнослужащий азербайджанской армии старший гизирь Дадашов Сакит Ахлиман, который был привлечен к работам по благоустройству дорог", - заявили в Минобороны.
Раненому оказали медицинскую помощь и эвакуировали в военный госпиталь.
"Командование российских миротворческих сил и турецко-российский совместный мониторинговый центр были проинформированы с целью проведения расследования инцидента", - добавили в министерстве.